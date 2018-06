Londres troca embaixador na Argentina

Freeman disse estar disposto a trabalhar para o desenvolvimento de uma relação de mútuo benefício entre os dois países. O diplomata terá o desafio de amenizar as tensões recentes entre os dois países. Desde o ano passado, o governo da presidente Cristina Kirchner tem tomado uma série de medidas para pressionar os britânicos a negociar a soberania sobre as Malvinas na ONU, o que é rejeitado por Londres.

Em dezembro, os países-membros do Mercosul acataram o pedido argentino de proibir que navios com a bandeira das Malvinas atraquem nos portos do Cone Sul. No mês passado, Cristina acusou os britânicos de militarizar o Atlântico Sul com o envio do destróier HMS Dauntless ao arquipélago.