Longa lista de esperanças

Em primeiro lugar na lista de prioridades está a eleição de um presidente da República, cargo que corresponde tradicionalmente aos cristãos maronitas e está desesperadamente vacante desde maio, quando expirou o mandato do general Michel Suleiman. O presidente é eleito pelo Parlamento, mas até agora não foi possível obter quórum necessário para realizar a eleição: as sessões são sistematicamente boicotadas pela coalizão Oito de Março. Aliado do eixo sírio-iraniano e dominado pelo Hezbollah, o bloco apoia a candidatura do general Michel Aoun, contra a do chefe do partido das Forças Libanesas, Samir Geagea, privilegiada pela aliança pró-ocidental 14 de Março. Como o impasse ameaça se eternizar, esforços têm sido empreendidos, com vistas à eleição de um presidente de conciliação.

Vem sendo mantido um diálogo entre a Corrente do Futuro, principal força sunita do país e o Hezbollah xiita. Este fato inesperado, esperamos, deverá reduzir as tensões entre as duas principais vertentes do Islamismo libanês. Mas poderá levar também a uma sensível reativação das instituições de Estado, em primeiro lugar a Assembleia Nacional. Incapaz de eleger um presidente, a Assembleia mostrou-se totalmente impotente para elaborar em tempo uma legislação eleitoral que satisfizesse a todas as peças do quebra-cabeças libanês, embora, por duas vezes no espaço de dois anos, os deputados tenham votado a extensão de seu mandato invocando a impossibilidade de realizar eleições legislativas.

Paralelamente, um encontro deve ocorrer entre os dois inimigos cristãos, Aoun e Geagea que, na última fase da guerra civil libanesa se enfrentaram a tiros de canhão. Não é preciso dizer que todos esses sinais de conciliação continuam tributários da luta de influência entre os dois patronos regionais, Irã e Arábia Saudita.

O ano-novo também poderá ser o de um epílogo, feliz é o que esperamos - do caso dos 26 soldados mantidos reféns há cinco meses pelos islamistas de Daech e da Frente al-Nusra infiltrados na Síria e instalados na fronteira com o Líbano. Estes últimos, que ameaçam executar os cativos, reclamam a liberdade de dezenas de extremistas presos no Líbano e a mediação da Turquia e do Catar não teve nenhum resultado até o momento. Mas pelo menos o Exército libanês deverá se beneficiar com substanciais fornecimentos de armas que o tornarão mais capacitado para expulsar os bandos de terroristas do território. Trata-se, principalmente, de material comprado na França graças a doação saudita no valor de US$ 3 bilhões, material que inclui principalmente aviões Tucano fabricados pela empresa brasileira Embraer.

Com mais de um milhão de refugiados sírios (um quarto da sua população) instalados em seu território e vivendo em condições precárias, o Líbano espera também um outro tipo de ajuda da comunidade internacional. Esse fardo não só teve consequências desastrosas para a economia local, mas com a miséria, os campos de refugiados se tornaram inevitavelmente verdadeiros criadouros de delinquentes e jihadistas, agravando ainda mais os problemas de segurança do país.

Ao lado de todas essas fontes de preocupação, os libaneses encontram um pouco de consolo, até de otimismo, em algumas novidades que afetam sua vida quotidiana. Uma delas é a adoção, prevista para o segundo trimestre deste ano, de um código de trânsito, que vai regulamentar uma circulação caótica que se traduz numa taxa extremamente alta de acidentes. Mas é principalmente a operação Mãos Limpas, iniciada há algumas semanas pelo ministro da Saúde Waël Abou Faour, que inflama a opinião pública. Multiplicando as inspeções sem prévio aviso em restaurantes, lanchonetes, abatedouros, entrepostos de produtos alimentícios e silos de grãos, tudo sob os olhares das câmeras de TV, o ministro ordenou o fechamento de dezenas de estabelecimentos que ignoraram as regras de higiene mais elementares. Num país que tem sofrido uma tal fatalidade, que é o laxismo e a corrupção da classe dirigente, a iniciativa causou uma sensação.

Depois de criticá-lo por sua inclinação pela publicidade midiática, vários colegas de Faour no âmbito do governo não poderiam fazer outra coisa senão seguir seu exemplo. Foi o caso do ministro das Finanças que anunciou um programa de recuperação dos bens públicos vandalizados ao longo das últimas décadas. Ele também moveu ações contra algumas dezenas de funcionários de registros de imóveis e aduaneiros acusados de corrupção. Resta, é claro, saber quanto tempo persistirão todas essas boas intenções. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

*Issa Goraieb é jornalista do 'L'Orient-Le Jour', de Beirute, e colunista do 'Estado'