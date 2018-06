Lonmin diz que financiará educação dos filhos dos mortos

A polícia sul-africana reconheceu nesta sexta-feira que 34 grevistas foram mortos no dia mais violento desde o início da greve, em um confronto com a polícia na quinta-feira. "Em nome da toda a companhia gostaria de expressar nossas sinceras condolências para as famílias e amigos dos funcionários que perderam a vida", afirmou em comunicado o diretor-financeiro da Lonmin, Simon Scott. "Estamos comprometidos em apoiar todas as famílias que perderam entes queridos nesta trágica semana". Será criado um fundo que cobrirá a educação das crianças do primário até a universidade, disse Scott.

O Ministério de Recursos Minerais da África do Sul convocou uma reunião para discutir a questão no sábado. A Associação dos Trabalhadores de Minas e Construção afirma que focou as manifestações na indústria de platina por causa dos baixos salários e precárias condições de trabalho. As informações são da Associated Press.