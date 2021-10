Lontras estão invadindo Cingapura após despoluição da baía

CINGAPURA - Parada em cima de uma tampa de bueiro no centro de Cingapura, esquivando-se de ônibus e motocicletas, Marjorie Chong fareja o ar e escuta os guinchos. "Você ouviu isso?" ela pergunta.

Chong está procurando lontras.

A poluição e o desmatamento afastaram a população de lontras de Cingapura na década de 1970. Mas, à medida que o país limpava suas águas e terras reflorestadas nos últimos anos, as lontras voltaram com força total, integrando-se aos espaços urbanos e aprendendo a navegar em uma das cidades mais cosmopolitas do mundo.

Hoje, para aborrecimento de alguns e alegria de outros, a ilha é lar de mais de 10 famílias de lontras.

Sobrevivendo na cidade

Na área de Marina Bay, conhecida por hotéis com arquitetura audaciosa e apartamentos de um quarto que custam US $ 1,8 milhão, lontras batem na água e o barulho de ossos de peixes ressoa pelo calçadão. Usando canos de esgoto como estradas, os mamíferos carnívoros atravessam a cidade, às vezes surgindo no trânsito da hora do rush ou correndo pelos campi universitários.

Lontras empurradas para fora dos rios e baías locais por famílias rivais cavam casas entre edifícios. Eles visitam lobbies de hospitais e piscinas de condomínios, caçam carpas em lagos ornamentais e bebem água de fontes. Novas famílias lutam por acesso a comida e abrigo, em batalhas que são cobertas pelos jornais locais e dissecadas online pelos fãs dos animais.

À medida que a população de lontras cresceu, também aumentou a popularidade dos bichinhos. Observadores de lontras como Chong passam dias rastreando o paradeiro de diferentes famílias, documentando suas rivalidades, histórias de amor e confrontos territoriais nas redes sociais.

“É como 'Game of Thrones'”, disse Chong, uma editora aposentada que administra o grupo Ottercity no Facebook. “Você percebe que todo mundo está apenas tentando sobreviver.”

Uma jornada perigosa

Recentemente, Chong vasculhou canais atrás de arranha-céus em busca de “Tia Zouk”, uma lontra que ela vinha seguindo há anos. Tia Zouk primeiro serviu como "babá" de sua família, acompanhando os filhotes de sua irmã para aulas de natação e caminhadas, apenas para ser excluída pelo grupo depois que as duas mulheres começaram a brigar. Agora ela mesma mãe, ela tem que cuidar de seus filhotes no distrito financeiro, enquanto evita a família governante do bairro, as poderosas lontras Bishan.

Durante semanas, Chong e uma equipe de voluntários, que se autodenominam observadores de lontras, ajudaram Tia Zouk e seu companheiro a cruzar uma estrada de cinco pistas para a baía de Marina. Os voluntários apertaram os botões da faixa de pedestres nos semáforos e acenaram para que os carros parassem para evitar que as lontras fossem atropeladas durante as viagens de caça duas vezes ao dia.

Os observadores de lontras rapidamente se tornaram especialistas, capazes de identificar um animal pela falta de uma unha ou orelha cortada. Eles trabalham com o departamento de parques e zoólogos do país para ajudar os filhotes abandonados a voltar para suas famílias ou obter atendimento médico para animais feridos.

Mas nem todos os residentes estão impressionados.

Um bufê de carpas

Lynette Foo, 32, estava em casa com seu bebê quando ouviu os guinchos. Mais de uma dúzia de lontras passaram por sua casa e se banquetearam com os 40 peixes koi que ela mantinha no lago do quintal, alguns dos quais seu sogro criava há décadas.

“Eles estavam comendo como se estivessem em um bufê”, disse ela, acrescentando que os pais das lontras cegavam os peixes primeiro com as garras e depois deixavam os filhotes pegá-los. “Eles estão se tornando um incômodo.”

A frustração com as lontras aumentou durante a pandemia, quando as restrições de bloqueio mantiveram as pessoas em casa e deram aos animais rédea solta na cidade.

No ano passado, após uma série de ataques de lontras a lagos de carpas, um crítico escreveu uma carta ao jornal Straits Times pedindo que os animais fossem baleados com balas de borracha. A demanda provou divisão, e até o primeiro-ministro Lee Hsien Loong, que encontrou uma família de lontras brincando no quintal da residência oficial do presidente, tomou uma posição. Os cingapurianos “devem encontrar maneiras de coexistir e prosperar com nossa flora e fauna locais”, escreveu ele em um post no Facebook.

Ameaças às lontras

Para os especialistas em lontras, os críticos estão perdendo o ponto. Cercas mais altas e portões mais resistentes são um pequeno preço a pagar para manter as lontras fora de áreas onde não são bem-vindas.

As lontras de Cingapura são invejadas por pesquisadores de todo o mundo, que às vezes trabalham durante anos sem ver uma lontra na natureza. Eles também são um testemunho dos esforços de reflorestamento e antipoluição de Cingapura.

Quando as lontras se reassentaram aqui em 2014, elas voltaram para cursos de água limpos com cardumes de peixes intocados por predadores por décadas. Desde então, a cidade implementou um plano ambicioso para entrelaçar áreas verdes e urbanas, incluindo a criação de corredores de vida selvagem para que todos os residentes vivam a uma caminhada de 10 minutos de um parque até 2030.

“Não precisa ser uma selva de concreto”, disse Anbarasi Boopal, co-CEO da Animal Concerns Research and Education Society, o centro de resgate da vida selvagem de Cingapura. “Cingapura tem um enorme potencial para ser um novo modelo onde a vegetação, os animais e as pessoas podem aprender a viver nas proximidades.”

Animais em território urbano

Lontras não são os únicos animais que voltaram. Os javalis e macacos também começaram a aparecer nos espaços urbanos. Em fevereiro, um javali saltou de um arbusto e atacou uma mulher, arrastando-a por um metro antes que um entregador de comida o assustasse com um sino de bicicleta. Em junho, uma família de macacos foi vista escalando um prédio de condomínio.

À medida que os animais invadem os espaços metropolitanos e os desenvolvedores cavam nas florestas, a organização de Boopal criou uma equipe de gestão da vida selvagem para responder aos ataques entre animais e residentes e ensinar as pessoas como lidar com conflitos.

“Haverá resistência. Estamos tão acostumados a ter tudo apresentado para nós tão bem”, disse ela. “Eu digo às pessoas, não podemos treinar os animais. Não posso treinar o macaco. Mas posso treinar você. ”