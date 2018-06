López Obrador amplia liderança em pesquisa para eleição presidencial do México

CIDADE DO MÉXICO - O candidato presidencial de esquerda Andrés Manuel López Obrador e seu partido Morena ampliaram a liderança para a eleição de 1º de julho no México depois do segundo debate na televisão, mostrou uma pesquisa do jornal Reforma nesta quarta-feira, 30.

A sondagem feita entre os dias 24 e 27 revelou que o ex-prefeito da Cidade do México tem 52% de apoio, um aumento de 4 pontos porcentuais em relação a uma pesquisa do Reforma realizada no fim de abril e a primeira do jornal desde o debate de 20 de maio.

López Obrador, que tenta a presidência pela terceira vez, está capitalizando uma onda de revolta contra o partido governista causada pela violência crescente, por escândalos de corrupção e pelo crescimento econômico lento.

O levantamento apontou que o Morena, que ele fundou depois de sua segunda candidatura presidencial, tem 42% de apoio na intenção de voto para a Câmara — na pesquisa anterior a cifra era de 36%.

O segundo colocado Ricardo Anaya, que comanda uma coalizão de direita e esquerda, perdeu quatro pontos e apareceu com 26%. Na terceira posição veio o postulante do partido governista, José Antonio Meade, cujo apoio cresceu dois pontos e chegou a 19%.

A sondagem entrevistou 1,2 mil eleitores em suas casas com uma margem de erro de mais ou menos 3,8 pontos porcentuais./ REUTERS