López Obrador diz que está à frente de Peña Nieto Manuel López Obrador garante que, segundo pesquisas encomendadas pelo PRD, está 2 pontos porcentuais à frente de Enrique Peña Nieto, do PRI. O candidato da esquerda ganhou recentemente fôlego na campanha em razão do movimento estudantil Yosoy132, formado após uma visita de Peña Nieto à Universidade Iberoamericana, um dos piores momentos da campanha do PRI. Peña Nieto insinuou que as vaias que levou partiram de infiltrados com interesses partidários. Em resposta, 131 estudantes gravaram depoimentos mostrando a identidade acadêmica. Milhares de outros apresentaram-se como "o número 132" e iniciaram uma campanha pela moralidade que indiretamente beneficiou López Obrador. O movimento tem entre seus princípios o apartidarismo. No encerramento da campanha, na quarta-feira, centenas de participantes de uma marcha de López Obrador foram vistos com referências ao Yosoy132. "Somos apartidários, mas é uma coisa difícil de controlar. Não podemos impedir as pessoas de usar camiseta de campanhas", disse ao 'Estado' Yarima Merchan, uma das fundadoras do movimento. / R.C.