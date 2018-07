López Obrador quer criar novo partido O ex-candidato a presidente do México Andrés Manuel López Obrador (foto), que perdeu a recente disputa pela presidência para Enrique Peña Nieto, anunciou ontem sua saída do esquerdista Partido da Revolução Democrática, convocando seus apoiadores a decidir sobre a criação de uma nova legenda com base no Movimento de Renovação Nacional, no qual passará a atuar. Diante de milhares de pessoas, no Zócalo, principal praça da Cidade do México, López Obrador disse que não há "ruptura" e recusou-se, outra vez, a admitir sua derrota eleitoral.