Lufthansa cancela 3.800 voos devido à greve de pilotos

A greve ocorre após os pilotos representados pelo sindicato Vereinigung Cockpit votarem na semana passada a favor da paralisação em protesto contra mudanças nos benefícios de aposentadoria. A greve ocorrerá entre quarta e sexta-feira e afetará as operações de passageiros e também as unidades de carga e de voos regionais.

Pilotos do sindicato se reuniram com a Lufthansa no fim de semana, mas afirmaram que os dois lados não fizeram progresso. O sindicato representa entre 85% e 90% dos 5.400 pilotos da companhia aérea.

Os aeroportos alemães têm enfrentado uma série de greves de diferentes sindicatos nas últimas semanas. Fonte: Dow Jones Newswires.