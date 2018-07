Lugo decreta estado de sítio em 2 regiões do Paraguai O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, promulgou nesta segunda-feira a lei do estado de sítio por 60 dias, em vigor a partir de hoje, nos departamentos (estados) nortistas de San Pedro e Concepción, para tentar capturar membros do grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio (EPP). Através do decreto 7.437, Lugo designou o general de brigada Félix Pedrozo como chefe das forças militares. O comissário Aldo Pastore foi nomeado comandante da força policial antiterrorista. Os dois integram o comando operacional.