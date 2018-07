Lugo descarta renúncia após aprovação de início de processo de impeachment

ASSUNÇÃO - O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, declarou que continua sendo presidente, mesmo com a aprovação na Câmara dos Deputados de seu julgamento político.

"Este presidente não vai renunciar", atestou Lugo, após boatos de que ele poderia decidir pela sua renúncia em uma reunião que manteve com seus colaboradores mais próximos e seu chefe de Gabinete, Miguel López Perito.

A declaração surge no mesmo momento em que a Câmara aprova, por 76 votos a favor e um contra, além de três ausências, o início do julgamento político do mandatário por mau desempenho de suas funções. O projeto precisava da aprovação de dois terços dos 80 parlamentares e, agora, será encaminhado ao Senado, onde Lugo será julgado.

A Câmara também nomeou uma comissão de cinco deputados, que sustentarão a acusação contra o presidente frente aos senadores.

O julgamento foi promovido pelo conservador Partido Colorado, de oposição, após o massacre de 11 sem-terras e seis policiais na semana passada, ocorrido durante uma ação de desapropriação em uma fazenda privada em Curugutay, a 350 quilômetros de Assunção.

Lugo ainda é acusado de suposta conivência com os membros do grupo armado ilegal Exército do Povo Paraguaio (EPP) e com líderes considerados violentos do movimento sem-terra.

Pela primeira vez, há a possibilidade do chefe de Estado do Paraguai ser afastado de seu cargo, por causa do julgamento político no Congresso.