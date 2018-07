Lugo desiste de ir à reunião do Mercosul O destituído presidente paraguaio Fernando Lugo anunciou ontem que não assistirá à reunião de amanhã do Mercosul, de cuja participação o Paraguai foi excluído por decisão de membros do bloco sul-americano. "Não quero que minha presença influencie no que meus companheiros vão deliberar", disse Lugo à Rádio 10, de Buenos Aires. Lugo, destituído na sexta-feira em um breve julgamento político, disse que, apesar de não ir à reunião de cúpula, acompanhará atentamente as decisões que os presidentes do Mercosul tomarem em Mendoza, Argentina. / EFE