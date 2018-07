Lugo diz que acata decisão mas a democracia foi 'ferida'

Tranquilo e aparentando serenidade, Lugo rechaçou o julgamento rápido feito pelo Senado e disse que a democracia paraguaia ficou "ferida" porque seus princípios fundamentais foram "transgredidos".

"Nesta noite, eu saio pela porta maior da Pátria", afirmou. "Esta é a porta do coração dos meus compatriotas", afirmou Lugo. Em tempo recorde e com maioria esmagadora, o Senado destituiu Lugo em meio a protestos de partidários e simpatizantes do mandatário e críticas da comunidade internacional sobre irregularidades no procedimento.

Lugo ficou quase quatro anos no poder, apesar das críticas frequentes do seus detratores e de sofrer um câncer linfático, do qual se tratou em São Paulo, no Brasil. A sessão que destituiu Lugo durou mais de cinco horas no Congresso do Paraguai e ocorreu menos de um dia após a Câmara dos Deputados pedir a abertura do julgamento político do mandatário por incompetência no desempenho das funções presidenciais. A acusação contra Lugo teve cinco pontos e pelo menos dois deles se referiam diretamente à questão dos sem-terra no Paraguai, que se arrasta há vários anos. Um desse pontos foi a morte de 17 pessoas (11 camponeses e seis policiais), durante o cumprimento de uma ordem judicial de retirada dos sem-terra de uma propriedade invadida no dia 15 de junho, em Curuguaty, localidade 400 quilômetros ao nordeste de Assunção.

As informações são da Associated Press.