Lugo entrará com ação contra julgamento político

ASSUNÇÃO - O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, apresenta nesta sexta-feira, 22, perante a Corte Suprema uma "ação de inconstitucionalidade" contra o julgamento político aberto pelo Legislativo, que, por sua vez, considera que o governante não respeita o "devido processo", informou à Agência Efe um porta-voz presidencial.

O chefe de Estado paraguaio está convocado para uma sessão extraordinária do Senado às 12h locais (13h de Brasília) na qual terá duas horas para expor sua defesa.

Na última quinta, Lugo foi acusado de "mau desempenho" em suas funções, em um julgamento promovido pela Câmara dos Deputados que, de acordo com calendário aprovado, será concluído hoje às 17h30 (Brasília) com uma sentença do Senado constituído como "tribunal".

Paralelamente, uma delegação de chanceleres da Unasul e de seu secretário-geral, Alí Rodríguez, manterá os contatos com os setores políticos paraguaios, depois de ter feito o mesmo com Lugo, em uma tentativa de encontrar uma saída para essa crise.