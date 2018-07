Lugo foi decisivo para convencer Chávez O Estado apurou que o convencimento definitivo do presidente venezuelano, Hugo Chávez, para se tratar no Brasil, ocorreu no dia 5, quando, em Caracas, foi comemorado o bicentenário da independência da Venezuela. Na ocasião, estavam presentes os presidentes da Bolívia, Evo Morales, do Paraguai, Fernando Lugo, e do Uruguai, José Mujica.