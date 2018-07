Lugo reconhece ser pai de mais uma criança O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, reconhecerá a paternidade de uma nova criança nascida há dez anos, quando era bispo. O caso veio à tona logo após sua eleição, em 2008, quando Narcisa Delacruz de Zárate, de 42 anos, disse ter mantido um relacionamento com o presidente. Segundo ela, a criança já recebe uma pensão de Lugo. Essa é a quarta mulher que assegura ter tido filhos com o presidente.