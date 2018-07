Lugo se reúne com ex-ministros para definir rumo da oposição paraguaia

ASSUNÇÃO - O ex-presidente paraguaio, Fernando Lugo, se reuniu nesta segunda-feira, 25, com ex-ministros e parceiros em uma reunião do chamado "gabinete para a restauração da democracia", que começou horas antes da tomada de posse do novo governo de Federico Franco.

Ex-titulares dos ministérios e secretarias, como das Relações Exteriores, Interior, Saúde, Economia, Obras Públicas e Comunicação, participaram da reunião na sede do partido País Solidário.

O chefe de gabinete de Lugo, Lopez Perito, disse que a "intenção" da reunião "é que aqueles que usurparam o poder o devolvessem aos legítimos detentores dele".

Enquanto isso, o novo presidente se reuniu nesta segunda-feira, 25, no Palácio do Governo com executivos de grandes empresas de petróleo do Paraguai, depois de a Venezuela anunciar a remoção imediata do fornecimento de combustível.

O ex-presidente perdeu o poder na sexta-feira, 22, em um processo parlamentar.