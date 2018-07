Lugo volta ao Brasil para tratamento contra câncer

ASSUNÇÃO - O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, cancelou nesta quinta-feira, 28, sua viagem ao Peru, onde assistiria à posse de Ollanta Humala, e viajou a São Paulo, no Brasil, para receber tratamento contra o câncer linfático por dois dias.

A informação foi confirmada pela ministra da Saúde do Paraguai, Esperanza Martínez, segundo quem o presidente sofreu um mal-estar e as defesas do seu organismo se enfraqueceram.

"O médico pessoal do presidente, Jorge Querey, consultou o líder e recomendou o cancelamento da viagem a Lima e uma visita imediata ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo", disse Martínez. Ela não quis dar mais detalhes.

"O médico Querey entendeu que é o momento de um controle de rotina do câncer linfático. O presidente retomará sua agenda na segunda-feira", afirmou Augusto dos Santos, ministro da Comunicação Social.

As informações são da Associated Press