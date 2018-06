Lula acerta com Morsi giro pelo mundo árabe

O ex-presidente disse que também pretende visitar outros palcos da Primavera Árabe, como a Tunísia, além de países da Península Arábica e talvez o Líbano, disseram fontes que presenciaram a conversa. O líder da Irmandade Muçulmana afirmou, em resposta, que o ex-presidente brasileiro "será sempre bem-vindo" no Cairo.

A assessoria de Lula confirma apenas que ele quer ir ao Egito e diz que os detalhes da viagem ao mundo árabe não estáo definidos. Não seria sua primeira viagem como ex-presidente à região: ele esteve duas vezes no Catar, uma delas para um evento da TV Al-Jazeera. Em Brasília, Lula também convidou Morsi a participar de uma cúpula da FAO na Etiópia, no fim do mês, que ele está ajudando a organizar. / R.S.