Lula afirma que democracia paraguaia foi desrespeitada

Para o ex-presidente Lula, a democracia paraguaia foi desrespeitada. "Não adianta eu achar que foi um golpe porque eles dizem que não foi. Acho que, na avaliação da maioria dos presidentes da América Latina, a democracia foi desrespeitada porque não deram ao Lugo total direito de defesa", analisou.

Durante o ato político do PCdoB, o presidente nacional da sigla, Renato Rabelo, disse que as forças oligárquicas nunca abrem mão do poder em favor das forças progressistas, que segundo ele, hoje tomam conta da América Latina. "A liberdade política é sagrada", defendeu. Rabelo citou o exemplo da crise ocorrida em 2005 no Brasil em decorrência do escândalo do mensalão. "Nós tivemos isso aqui em 2005", declarou. Rabelo ainda elogiou a postura do ex-presidente Lula no episódio. "A atitude do presidente Lula foi exemplar e corajosa", afirmou. De acordo com ele, os países precisam se solidarizar com o Paraguai. "Nós não podemos ficar passivos diante de uma situação dessa."