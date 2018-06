Lula deve visitar Chávez em Cuba até o final do mês

O governo brasileiro chegou a convidar Chávez para se tratar no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o próprio Lula e a presidente Dilma Rousseff trataram com sucesso tumores na laringe e no sistema linfático, respectivamente.

Jornalistas vinculados à oposição venezuelana, como Nelson Bocaranda, colunista do diário caraquenho El Universal, afirmaram em diversas ocasiões que uma equipe de médicos do hospital prestava consultoria aos médicos cubanos que tratam de Chávez a pedido de Lula, o que foi negado pelas assessorias do ex-presidente e do hospital.

No fim de semana, Chávez recebeu a visita da presidente da Argentina, Cristina Kirchner e de seu colega peruano, Ollanta Humala, no hospital em que está internado em Havana. / AFP