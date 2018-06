Lula diz que América do Sul não deve retroceder

"Em todos os fóruns mundiais para os quais sou convidado eu pergunto: ''em que parte do mundo se vive mais em paz como na América Latina e do Sul? Em que parte do mundo as pessoas recebem tanta atenção social em pouco tempo como na América do Sul? E em que parte a economia cresce mais?''", afirmou Lula na abertura de um seminário internacional na Bolívia. Ele dividiu o fórum com o presidente Evo Morales, do qual disse sentir "orgulho", e ressaltou a Bolívia como exemplo da evolução que tem acontecido no continente.

Lula chegou ontem à cidade de Santa Cruz, no leste da Bolívia, para receber o título de doutor honoris causa uma universidade privada e dar início ao debate "Frente à mudança climática: economia e sociedade para viver bem", organizado pelo governo boliviano como um evento preparatório para a cúpula do grupo G77+China, evento ocorrerá nos dias 14 e 15 de junho.

Morales e Lula haviam agendado uma reunião particular após o almoço. O ex-presidente brasileiro ressaltou os avanços sociais feitos em seu governo e disse que o Brasil hoje é um "país diferente e melhor". O presidente boliviano disse que a nacionalização do setor de hidrocarbonetos, decretada em 2006, mudou a economia de seu país, apesar de a medida afetar a gigante brasileira Petrobras. Fonte: Associated Press.