Lula e Dilma participam de última cerimônia do funeral de Fidel em Cuba

SANTIAGO DE CUBA - Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff participam hoje da última cerimônia do funeral do ex-líder cubano Fidel Castro, em Santiago de Cuba. Além deles, outros nomes ligados a movimentos sociais, como Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), e João Pedro Stédile, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) também estão na ilha.

A viagem em voo fretado, segundo o Estado apurou, foi custeada pelo Instituto Lula, que representa o ex-presidente. Os valores não foram divulgados.

Tanto Lula quanto Dilma foram aliados do governo cubano. No primeiro mandato do petista, a ilha ainda era governada por Fidel, que passou o poder para o irmão, Raúl Castro, em 2006.

Despedida. Após nove dias de luto e homenagens, as cinzas do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, morto no dia 25 de novembro, serão depositadas hoje no Cemitério Santa Ifigênia, em Santiago, junto ao herói nacional José Martí. O local é conhecido por ser a necrópole dos mártires e heróis cubanos.

A decisão de depositar as cinzas de Fidel nesse cemitério foi um dos primeiros detalhes de toda a cerimônia do funeral a ser divulgado pela comissão organizadora, mas quase nada se sabe sobre como será a tumba do líder revolucionário - por outro lado, o local onde um dia será enterrado o atual presidente cubano, Raúl Castro, é conhecido: no mausoléu da Segunda Frente Guerrilheira.

O Cemitério Santa Ifigênia foi uma escolha natural para se tornar a última morada de Fidel, já que ele nasceu na região e Santiago foi palco de lutas pela independência de Cuba e abrigo à guerrilha liderada por ele na revolução. /COM EFE