Lula pede o envio de 'energia positiva' a Chávez

No discurso, e ex-presidente criticou a imprensa e a elite político-econômica latino-americana. "A verdade é que as elites dos nossos países não simpatizam com a gente por causa das coisas que fizemos bem: a diminuição da desigualdade", disse Lula. "No Brasil, por exemplo, a imprensa não suporta que os pobres viajem de avião. Esse é o motivo do ódio contra Chávez, Cristina (Kirchner), Pepe (Mujica) e Evo Morales."

Ele está em Cuba para uma série de homenagens ao herói da independência José Martí. Até ontem, não havia a confirmação de uma visita do brasileiro a Chávez, internado no Centro de Pesquisas Médicas e Cirúrgicas. Lula encontrou-se ontem com o presidente cubano, Raúl Castro, e com seu irmão Fidel.

Ainda ontem, o ministro de Ciência e Tecnologia da Venezuela, Jorge Arreaza, disse que Chávez, de quem é genro, está cada dia melhor e mais a par de suas atribuições. O ministro, que é casado com Marinés, uma das filhas do líder bolivariano, está com a família do sogro em Cuba. / AFP e EFE