Lula vai a Cuba, mas não confirma visita a Chávez O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai a Havana no fim deste mês. Segundo o 'Estado' apurou, na agenda de Lula na capital cubana estão o lançamento do livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, de Fernando Morais, e o desejo de participar das celebrações dos 160 anos de nascimento de José Martí, mártir da independência de Cuba. De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto Lula, no entanto, o ex-presidente não tem nenhum encontro marcado com Hugo Chávez, que está internado em Havana. A relação entre os dois, porém, é próxima.