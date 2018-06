Luta pelo aeroporto de Donetsk continua na Ucrânia

Rebeldes pró-Rússia pressionaram nesta sexta-feira para tomar o aeroporto da cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, apesar da resistência de tropas do governo.

Um repórter da agência de notícias Associated Press viu três tanques de rebeldes atirando com canhões contra o aeroporto central de Donetsk, ocupado por forças governamentais. Atiradores de tocaia foram vistos na área. Os rebeldes avançam na área próxima ao aeroporto, ocupando alguns prédios ao redor para atirar no terminal.

O porta-voz do Conselho Nacional de Defesa e Segurança da Ucrânia, Andriy Lysenko, afirmou que dois soldados do governo foram mortos e outros nove feridos desde quinta-feira. Segundo ele, forças ucranianas continuam firmes no local.

A luta pelo aeroporto se intensificou nesta semana, ameaçando descumprir o acordo estabelecido em 5 de setembro. Um outro acordo para que ambos os lados retirem sua artilharia a fim de criar uma zona de proteção ainda não foi implementado. Fonte: Associated Press.