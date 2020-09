Lutador iraniano Navid Afkari é executado, diz mídia estatal

O lutador campeão iraniano Navid Afkari foi executado depois de ser condenado por esfaquear um segurança até a morte durante protestos antigovernamentais em 2018, informou a mídia estatal neste sábado, 12.

Afkari foi executado "esta manhã, após procedimentos legais serem executados por insistência dos pais e da família da vítima", disse a mídia citando o chefe do departamento de justiça da província de Fars, no sul do país.

O caso atraiu protestos internacionais.

Afkari disse que foi torturado para fazer uma confissão falsa, de acordo com sua família e ativistas, e seu advogado diz que não há provas de sua culpa.

O judiciário do Irã negou as acusações de tortura.

Um sindicato global que representa 85 mil atletas pediu na terça-feira, 8, a expulsão do Irã do esporte mundial se Afkari fosse executado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também pediu ao Irã neste mês que não execute o lutador. / Reuters