Lutas entre exército e Taleban matam 60 no Paquistão Combates entre soldados e militantes do grupo fundamentalista Taleban pela posse de uma montanha estratégica no noroeste paquistanês deixaram mais de 60 mortos, disse nesta terça-feira um funcionário do governo. A batalha começou há uma semana, quando tropas do governo tomaram o topo do monte Jogi, na área tribal de Kurram, dos insurgentes. Isso levou a choques que deixaram seis soldados e 20 insurgentes mortos, disse Wajid Khan, administrador local do governo.