Luto fecha escolas em todo o país Como parte do luto oficial de uma semana, decretado pelas autoridades venezuelanas em razão da morte do presidente Hugo Chávez, as aulas foram suspensas em todo os país até amanhã, quando está previsto o sepultamento do líder bolivariano. Os escritórios oficiais também permanecerão fechados. Na noite da terça-feira, após o anúncio da morte do presidente, diversos estabelecimentos comerciais - principalmente bares e comércios que ficam abertos até mais tarde - fecharam as suas portas.