Luto nacional enfraquece panelaço na Argentina

Ao contrário dos quatro panelaços anteriores realizados contra o governo de Cristina Kirchner, no último ano, a dispersão das concentrações começou mais cedo, apenas cerca de hora e meia após o início do protesto. "Stop corrupção"; "Cristina, apenas aceite e respeite quem pensa diferente do governo"; "Queremos mais segurança e emprego"; "Pelo fim das mentiras kirchneristas"; "Não queremos que controlem nossas liberdades", eram alguns dos cartazes exibidos.

A mobilização ocorreu faltando apenas três dias para as eleições primárias partidárias que vão confirmar os candidatos que concorrerão às eleições parlamentares de outubro. O protesto gerou polêmicas por causa do luto decretado pelas vítimas da explosão ocorrida na última terça, 06, consequência de um vazamento de gás. As equipes de resgate ainda buscam vítimas nos escombros.