Luto ultrapassa divisões sociais e raciais no país JOHANNESBURGO - Em seus cinco anos como presidente da África do Sul, Nelson Mandela não fez um governo excepcional do ponto de vista econômico. Mas para a maior parte dos sul-africanos, seu desempenho pouco importa. Da periferia pobre de Soweto ao bairro de negócios de Sandton, Madiba é elogiado como sinônimo inquestionável de liberdade e justiça.