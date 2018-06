Luxemburgo aprova casamento gay

A Câmara dos Deputados aprovou por 56 votos a 4 a adoção da lei, que modifica um artigo da constituição do país escrito em 1804 que fala sobre o casamento. A permissão entra em vigor no início do ano que vem, seis meses após a sua publicação oficial.

A Human Rights Campaign, uma organização norte-americana em favor dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, comemorou a decisão de Luxemburgo e lembrou que o país é a 19ª nação do mundo a conceder o "direito de casamento a todos os seus cidadãos".

Xavier Bettel, o primeiro-ministro eleito em dezembro do ano passado, é assumidamente homossexual. Fonte: Associated Press.