Luxemburgo celebra casamento real

O casamento religioso do príncipe herdeiro do trono do ducado de Luxemburgo ocorreu depois da cerimônia civil na Prefeitura de Luxemburgo.

Entre os convidados estavam a rainha Beatrix, da Holanda, o príncipe Naruhito, do Japão, e o príncipe Edward, filho mais novo da rainha Elizabeth.

Stephanie planeja renunciar à cidadania belga para, então, tornar-se grã-duquesa de Luxemburgo. A cerimônia de casamento teve 800 convidados. Ao final da noite, o casal andou pela cidade cumprimentando as pessoas antes de um show de fogos de artifício. As informações são da Associated Press.