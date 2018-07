Luz é restaurada para 915 mil clientes em parte dos EUA As empresas de serviços públicos restauraram a energia elétrica para cerca de 915 mil casas e empresas no Nordeste dos EUA desde a tarde de sexta-feira, mas 2,5 milhões de clientes ainda não conseguiram ligar a eletricidade desde a passagem da supertempestade Sandy, afirmou o Departamento de Energia do país.