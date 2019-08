Esquerda volta a fazer parte do governo na Itália após fracasso da direita

ROMA - O líder do Movimento 5 Estrelas (M5S, esquerda), Luigi Di Maio, anunciou nesta quarta-feira, 28, que um acordo foi alcançado com o Partido Democrático (PD, centro-esquerda) para formar um novo governo na Itália liderado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte, que continuará no cargo.

A manutenção de Conte, ligado ao M5S, “será uma garantia” para o Movimento, disse Di Maio, criticando seu ex-aliado Matteo Salvini (extrema direita) por ter, em 8 de agosto, rompido a coalizão formada há 14 meses.

Ao final de mais uma rodada de consultas, o secretário do PD, Nicola Zingaretti, defendeu para o presidente italiano, Sergio Mattarella, "a necessidade de criar um novo governo com maioria política" e aceitou que o M5S indicasse o nome de Conte para um segundo mandato.

A indicação do premiê era o principal entrave enfrentado pelos partidos para se chegar a um consenso e formar uma nova coalizão, deixando assim a Liga, de Salvini, fora do governo e impedindo a convocação de novas eleições.

"À luz do equilíbrio parlamentar, dissemos ao presidente que aceitamos a proposta do M5S de indicar, como partido relativo majoritário, o nome do presidente do Conselho de Ministros (Conte)”, explicou Zingaretti após a reunião.

Nos últimos dias, o partido de Luigi Di Maio defendeu o nome do atual premiê demissionário para ser mantido no cargo. O PD, que vinha demonstrando resistência, retirou o veto na noite de terça-feira. O M5S informou que submeteria o programa de governo em conjunto à votação na plataforma online do partido.

Segundo Zingaretti, a coalizão é necessária para a Itália ter "um governo para aqueles que estão procurando emprego e querem realizar um projeto de vida" no país. "Nós amamos a Itália e acreditamos que vale a pena experimentar essa experiência", disse Zingaretti, ressaltando que pretende "acabar com a temporada de ódio, ressentimento e medo".

A luz "verde" para a coalizão com o M5S provocou algumas críticas por parte de membros do PD e do partido Irmãos da Itália (FDI).

O ex-ministro Carlo Calenda renunciou ao cargo de líder do partido de centro-esquerda, enquanto que o FDI decidiu "tomar as ruas" se essa formação for adiante. Mattarella deve receber a delegação do M5S e da Liga. / ANSA e AFP