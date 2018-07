Macaco roubado de zoológico é encontrado em parque nos EUA

SÃO FRANCISCO - O macaco-esquilo conhecido como Banana Sam foi levado de volta são e salvo para o Zoológico de São Francisco, nos Estados Unidos, no sábado à noite, dois dias depois de ter sido roubado do local. O animal estava "faminto, tremendo e com sede", mas um exame feito por veterinários mostrou que ele está bem, segundo o porta-voz do zoo, Danny Latham.

Banana Sam foi levado do zoológico na quinta-feira, quando criminosos cortaram a tela de proteção da área onde o primata de 17 anos ficava com outros 17 da sua espécie. Nenhum suspeito foi detido ou identificado ainda. Com o problema, a administração do zoo vai aumentar a segurança para evitar novos roubos.

O macaco-esquilo foi encontrado por um morador saindo de um arbusto no parque Stern Grove, a cerca de 1,5 km do zoológico, segundo o representante da polícia local, Carlos Manfredi. "Ele conseguiu persuadir o macaco a entrar na mochila", disse.

O morador chamou a polícia e, cerca de uma hora depois, os agentes do zoo os encontrou e verificaram a identidade de Banana Sam. "Agradecemos bastante a comunidade e a polícia por este final feliz", disse a diretora do zoologico, Tanya Peterson. "Foi um período muito estressante para os funcionários daqui, mas estamos gratos pela volta de Banana Sam ao local que ele pertence".

O zoológico até ofereceu recompensa pela devolução em segurança de Banana Sam, um idoso da sua espécie, já que a média de vida de macacos-esquilo é de 20 anos.

Twitter. O roubo do primata de menos de um quilo virou febre na rede social na região de São Francisco e Banana Sam ganhou um perfil em que narrava suas aventuras pela cidade após a 'fuga' do zoológico. "Vocês sabem de alguma loja que venda macacos-esquilo fêmea em São Francisco? Tô perguntando por um amigo", diz um dos tweets.

"Ainda esperando o metrô. Cara, este trem chega algum dia?", disse em um dos primeiros posts. "As pessoas no trem não esperam que um macaco de 900 gramas roube seu iPhone... Credo, ringtone do Black Eyed Peas!!!", complementou.

Nesse curto período, a conta @SF_BananaSam ganhou mais de dois mil seguidores. "É a última vez que entro numa mochila de alguém que diz que estamos indo numa festa incrível, cara'", dizia o 'macaco' num dos últimos tweets.