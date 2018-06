Macedônia aprova lei que proíbe casamento gay

Os legisladores concordaram nesta quarta-feira em iniciar o processo de alteração proposta pelos conservadores do governo, que, com seus aliados, têm mais de dois terços dos assentos no Parlamento, o mínimo necessário para aprovar mudanças.

As alterações aprovadas definem o casamento como um direito exclusivamente heterossexual. Além disso, limita a dívida nacional a 60% do Produto Interno Bruto (PIB) e limitar o déficit orçamentário anual do país para 3%.

Um porta-voz do partido conservador disse que a emenda foi destinada "à proteção de valores tradicionais, familiares e religiosos do casamento". Fonte: Associated Press.