Maconha começa a ser vendida legalmente nos EUA

Às 8h da manhã (local) havia fila em frente à loja Bellingham Top Shelf Cannabis, uma das duas que obtiveram regulamentação para vender maconha na cidade de Bellingham, ao norte do estado de Washington.

O início das vendas legais de maconha em Washington marca o fim de uma espera de 20 meses. O estado, ao lado de Colorado, surpreendeu parte da América ao legalizar em novembro de 2012 a venda de maconha para adultos com mais de 21 anos e para criar sistemas licenciados de cultivo. No Colorado, as vendas começaram em 1º de janeiro.

As primeiras 24 licenças de comercialização foram emitidas ontem pelas autoridades do estado de Washington, apesar de nem todas as empresas que planejavam começar a vender a erva estarem preparadas para o início da comercialização.

O preço da grama pode chegar a US$ 25,00 nesse primeiro dia de vendas, o dobro do que seria encontrado no mercado ilegal. A alta dos preços ocorre, em grande parte, devido à escassez de maconha legalmente produzida no estado. Apesar de mais de 2.600 pessoas se inscreveram para se tornar produtores licenciados, menos de 100 foram aprovadas - e apenas cerca de uma dúzia estavam prontos para a colheita no início deste mês.

A lei estadual de Washington permite a venda de até uma onça (28 gramas) de maconha seca, 16 onças (453 grms) de sólidos com infusão de maconha, 72 onças (2040 gramas) de líquidos com infusão de maconha ou 7 gramas de maconha concentrada, como haxixe, para adultos com mais de 21 anos. Fonte: Associated Press.