Maconha é legalizada em dois Estados Colorado (por 53% a 47% dos votos) e Washington (por 55% a 44% dos votos) se tornaram os primeiros estados americanos a legalizar a posse e a venda de maconha para uso recreativo. A decisão, aprovada em iniciativa popular na eleição de terça-feira, desafia a legislação federal e, provavelmente, abre caminho para um confronto com o governo federal em Washington, que classifica a droga como um narcótico ilegal - o tema pode acabar na Suprema Corte. No entanto, uma outra proposta para descriminalizar a posse pessoal e cultivo de maconha para uso recreativo foi derrotada no Estado de Oregon.