Em tempos de coronavírus, maconha é 'item essencial' em alguns Estados americanos

Dan Levin, The New York Times

Com a pandemia de coronavírus se espalhando rapidamente por todo o país, milhões de americanos estão sendo instruídos por autoridades estaduais e municipais a se refugiarem em casa e só se aventurarem para conseguir as coisas que realmente precisam. Comida, naturalmente. Medicamentos prescritos, é claro. Combustível para o carro. Atendimento médico urgente.

E, em muitos lugares, a maconha faz parte da lista.

Na semana passada, mais de uma dúzia de Estados concordaram que, embora lojas "não essenciais" precisassem fechar, comércios que vendem maconha e dispensários de maconha medicinal poderiam permanecer abertos – reconhecimento oficial de que, para alguns americanos, a maconha é tão necessária quanto leite e pão.

Na maioria dos casos, as lojas de maconha devem, como restaurantes, limitar-se a receber pedidos para entrega ou retirada na calçada.

Como os americanos correram nas últimas semanas para estocar suprimentos como papel higiênico, enlatados e desinfetante para as mãos, muitos que vivem em Estados onde a maconha foi legalizada – incluindo Califórnia, Oregon e Michigan – também correram para comprar produtos de cannabis suficientes para durar por semanas, se não meses, de isolamento em casa.

Depois que um pedido de reclusão em casa foi emitido para os residentes da área da baía de São Francisco na semana passada, as vendas de maconha subiram mais de 150% no mesmo período do ano anterior, disse Liz Connors, diretora de análises da Headset, uma empresa de pesquisa de mercado de cannabis. Ela disse que as compras de comestíveis, como balas de goma, subiram para níveis normalmente vistos apenas em 20 de abril, ou "4/20", o feriado anual de apreciação da maconha, ainda que não oficial.

Mulheres e jovens – geração Z – foram responsáveis ​​por grande parte do crescimento das vendas, de acordo com a Headset.

"Isso mostra que muitas pessoas pensam que a maconha é apenas outro bem de consumo, como cerveja ou vinho", disse Connors, que observou que os produtos comestíveis podem ter sido os mais populares porque os clientes estavam tomando precauções para evitar infecções. "É provavelmente a maneira mais fácil de se drogar sem tocar muito em seu rosto", disse ela.

Na segunda-feira, o prefeito de Denver incluiu lojas de bebidas e lojas de maconha recreativas entre os negócios não essenciais que deveriam ser fechados pelas próximas três semanas. Longas filas se formaram do lado de fora de algumas lojas. Depois de um clamor, a cidade reverteu a proibição algumas horas depois.

A Pensilvânia permitiu que os dispensários de maconha continuassem operando, embora as lojas de bebidas tenham sido fechadas. Mas muitos Estados, incluindo Nova York, decidiram que as lojas de bebidas também são negócios essenciais e podem permanecer abertas. O Alabama emitiu um pedido de emergência que permitia vendas na calçada de bebidas alcoólicas em lojas licenciadas.

Na última semana, as vendas de maconha dispararam em muitos Estados, incluindo Califórnia, Colorado, Washington e Pensilvânia, onde Ilera Healthcare, um dispensário na cidade de Plymouth Meeting, teve sua melhro semana, de acordo com Greg Rochlin, diretor executivo da empresa.

"As pessoas estavam preocupadas que seríamos fechados", disse Rochlin, comparando a corrida por maconha com a batalha para "acumular papel higiênico".

Mas, embora às vezes seja quase impossível encontrar papel higiênico em supermercados e farmácias, a Ilera Healthcare não ficou sem maconha.

Em muitos Estados, as empresas de cannabis estão tomando cuidado para aderir aos padrões definidos pelo governo federal, para garantir que sejam consideradas essenciais e possam permanecer abertas. Os reguladores de Nevada permitiram que lojas e dispensários de recreação operassem desde que impedissem a formação de multidões; portanto, as lojas instaram os clientes a fazer pedidos on-line ou por telefone. Illinois interrompeu as vendas recreativas da erva, mas autorizou pacientes que usam maconha medicinal a receber pedidos na calçada ou em estacionamentos.

Conscientes das regras de distanciamento social e ansiosas para atrair clientes, muitas lojas de maconha e dispensários procuraram se adaptar oferecendo mais entregas e mudando suas práticas.

A Curaleaf, que administra 53 dispensários em 17 Estados, está reservando a primeira hora de operações por dia para clientes com 60 anos ou mais. Também criou um aplicativo, disponível em Maryland, Nova Jersey e Nevada, que permite que os clientes esperem em seus carros pela sua vez de fazer compras, em vez de ficarem na fila do lado de fora da loja.

Apesar da alta demanda, no entanto, nem todos os Estados que ordenaram o fechamento de empresas por causa do surto de vírus estão permitindo que as empresas legais de maconha continuem a servir os clientes.

Quando o governador Charlie Baker, de Massachusetts, anunciou que todas as empresas não essenciais deveriam fechar na terça-feira, 24, ele permitiu que os dispensários de maconha medicinal ficassem abertos, mas não as lojas que vendem maconha recreativa.

Jackie Subeck, consultora da indústria de cannabis em Los Angeles, disse que planeja reabastecer seu suprimento pessoal esta semana, preocupada com o fato de a Califórnia em breve impor ainda mais restrições em razão do coronavírus.

Ao mesmo tempo, ela disse estar preocupada que a cadeia de suprimentos de maconha possa secar em breve, porque as máscaras e luvas que os trabalhadores do setor devem usar estão agora em falta.

"Quero ter certeza de que tenho o suficiente para manter meu estilo de vida diário", disse ela. "Para mim, é mais importante ter cannabis suficiente do que álcool".

Não é de surpreender que os traficantes de maconha também tenham feito negócios rapidamente durante a crise e, diferentemente dos vendedores legais, sentem pouca necessidade de cumprir as ordens oficiais. Um revendedor na cidade de Nova York disse que as vendas subiram de repente há duas semanas quando os moradores começaram a ficar mais nervosos com as restrições iminentes de distanciamento social.

"As pessoas estavam saindo de todos os lugares", disse o traficante, que pediu para ser identificado apenas pelo seu primeiro nome, Chris, para evitar problemas com a polícia.

Desde então, ele vendeu doces de maconha e disse que estava constantemente recebendo pedidos. Os clientes não gostam mais de sair de seus apartamentos, disse ele.

E contou como um casal apareceu do lado de fora de seu prédio recentemente usando máscaras e luvas, entregou-lhe uma caixa de lenços desinfetantes com o dinheiro escondido dentro e partiu depois que ele jogou o pedido no carro por uma janela aberta.