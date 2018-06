Maconha não é mais perigosa que álcool, diz Obama

O presidente reconheceu ter usado maconha quando era jovem e chamou isso como "uma má ideia". Ele expressou também preocupação com o fato de as crianças pobres, muitas delas afro-americanas e latinas, estarem muito mais propensas a serem presas por fumar maconha do que as crianças de classe média.

Obama pediu, contudo, uma abordagem cautelosa, afirmando que as pessoas que pensam que a legalização da maconha resolverá os problemas sociais estão "exagerando provavelmente o caso". Quando se trata de drogas mais pesadas, os danos para usuários e os custos sociais são mais profundos, afirmou o presidente. Fonte: Associated Press.