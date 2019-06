Macri anuncia o peronista Miguel Ángel Pichetto como candidato à vice-presidência

BUENOS AIRES, ARGENTINA - Miguel Ángel Pichetto, líder do peronismo no Senado da Argentina, foi anunciado nesta terça-feira, 11, pelo presidente Mauricio Macri como seu pré-candidato à vice-presidência para as eleições de outubro. Na ocasião, Pichetto afirmou que se sente honrado pelo convite e que está convencido de que este é o caminho para fazer o país avançar nos próximos anos.

"Imediatamente disse que sim. Não houve qualquer tipo de dúvida. Se tivesse alguma, antes de mais nada, vale a coragem deste desafio impressionante que a Argentina tem de sair unida, convocando o povo argentino a um caminho de crescimento, esperança e expectativas de reconstrução humana, de união nacional", afirmou o peronista diante da imprensa no Senado.

Pichetto disse que comunicou a vários colegas do Partido Justicialista, entre eles influentes governadores, a decisão "de natureza pessoal" de acompanhar Macri, além de ter anunciado que renunciará à presidência do bloco que preside no Senado, o mais numeroso dos legisladores peronistas.

"A partir deste momento, o meu compromisso é com esta proposta política, no pensamento de que a Argentina está reconstruindo um sistema de partidos no qual o pensamento ideológico, o olhar do país e as grandes questões são os que definem e, sem dúvida, reúnem vontades", ressaltou.

Coalizão política para as eleições da Argentina

As eleições presidenciais e legislativas da Argentina acontecerão em 27 de outubro. Antes, em 11 de agosto, os eleitores vão às urnas em primárias obrigatórias para escolher os candidatos de cada partido.

Durante o anúncio de sua pré-candidatura à vice-presidência, Pichetto ainda falou sobre os planos de uma aliança suprapartidária: "Estamos no caminho para ser uma coalizão política no cenário argentino muito forte, com a presença de muitos companheiros do peronismo que também vão acompanhar esta proposta", afirmou.

Por enquanto, no governista Mudemos só há a chapa Macri - para a presidência - e Pichetto, um advogado de 68 anos, que disse poder esperar "estar à altura das circunstâncias" e "atuar com o maior compromisso e lealdade".

"Vamos convocar muitos dirigentes do peronismo que estão excluídos, que estão em casa e querem fazer parte deste novo projeto de união nacional lançado com a direção e liderança de Mauricio Macri", enfatizou.

Na Argentina, o vice-presidente é também quem preside o Senado. Pichetto ocupa uma cadeira na casa desde 2001, após ter exercido o cargo de deputado por sete anos. "É um papel que tenho certeza que vou poder cumprir com responsabilidade, humildade e sabendo quais são os limites que essa função tem", explicou.

O político afirmou que que sempre teve "um tratamento muito correto e responsável no plano institucional" com Macri e que compartilha da "visão capitalista" do atual governo, uma conceito que, segundo ele, já está consagrado em todo o mundo. "Um capitalismo moderno, inteligente, que defenda a indústria nacional, mas que exporta e abre mercados", explicou Pichetto.

Apesar de ser do mesmo partido que a ex-presidente Cristina Kirchner - atual senadora e candidata à vice-presidência -, Pichetto é um dos principais críticos do kirchnerismo. No entanto, o senador discorda de retirar a imunidade parlamentar da ex-presidente, o que abriria caminho para que ela seja presa por corrupção. Para ele, é preciso acabar com a "hiperjudicialização" que o país vive e reforçar a separação dos poderes. / EFE