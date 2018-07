Macri deve ser reeleito prefeito de Buenos Aires

Os portenhos devem reeleger hoje com folga Maurício Macri como prefeito de Buenos Aires. A eleição, mais uma da série que a Argentina terá até a sucessão presidencial, em outubro, promete ser um voto de rejeição ao kirchnerismo.

Segundo pesquisas de opinião, Macri, líder do partido de centro-direita Proposta Republicana (PRO), deve obter mais de 60% dos votos. Uma projeção da consultoria Poliarquia indica que o prefeito deve ter 63,6% dos votos. O candidato do governo, o ex-ministro e senador Daniel Filmus, da Frente pela Vitória (peronista) contaria com 36,4%. A consultoria Management & Fit, prevê um resultado semelhante: Macri teria 63,5% dos votos, e Filmus, 36,5%.

Desde o primeiro turno, quando obteve 47% da preferência do eleitorado, Macri mobilizou o aparato de governo para aumentar a vantagem sobre Filmus, cuja imagem foi prejudicada pelo "caso Schocklender", o escândalo que envolve o governo Kirchner e a organização das Mães da Praça de Maio. A ONG é suspeita de desviar fundos para a construção de casas populares.

A eventual vitória de Macri reforça suas aspirações de ser candidato presidencial em 2015. O prefeito, embora ainda não tenha definido quem apoiará em outubro, é apontado como o principal "cabo eleitoral" para levar a favorita Cristina a um segundo turno.

Ex-cartola. Filho do empresário Franco Macri, ícone do capitalismo argentino nos anos 90, Maurício começou a ficar conhecido quando foi eleito presidente do Boca Juniors em 1995. Em 2004, candidatou-se à prefeitura e foi derrotado. Um ano depois foi eleito deputado. Em 2007 conquistou a prefeitura portenha.