Macri é o líder mais engajado em redes sociais, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada pela Burson-Marsteller revelou quais os líderes mundiais mais ativos em redes sociais em 2015. O campeão de seguidores nas redes sociais é o presidente americano, Barack Obama, seguido do primeiro-ministro da Índia, Narenda Modi, e do presidente turco Recep Tayyp Erdogan.

Cedrick; way to go on your perfect score! How about you come by the next White House Science Fair? https://t.co/r8TGIJICh7 — President Obama (@POTUS) 31 janeiro 2016