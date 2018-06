Macri foi recebido na embaixada por novo chanceler brasileiro

Mauricio Macri foi recebido na manhã de 12 de fevereiro, na embaixada brasileira em Buenos Aires, pelo chanceler Mauro Vieira, que fazia sua primeira viagem no cargo à Argentina. A reunião ocorreu fora da agenda oficial do ministro. Segundo funcionários do Itamaraty em Buenos Aires, em Brasília e em Caracas, onde Vieira estava na sexta-feira para uma reunião da Unasul, o encontro ocorreu a pedido de Macri. A sucessão de outubro foi tema do diálogo.

O prefeito conhece Vieira do tempo em que esse foi embaixador em Buenos Aires, de 2004 a 2010. Ainda assim, a visita não foi divulgada para não dar margem a "interpretações incorretas" - o encontro de um representante do governo brasileiro com um candidato da oposição em campanha poderia causar desconforto diplomático.

O governador de Buenos Aires, Daniel Scioli - também conhecido de Vieira -, e o ex-kirchnerista Sergio Massa solicitaram audiências semelhantes. Segundo o Itamaraty, não houve espaço na agenda.