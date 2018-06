Macri leva ao Mercosul pedido à Venezuela para que liberte presos políticos

ASSUNÇÃO - O presidente da Argentina, Mauricio Macri, reivindicou expressamente ao governo do venezuelano Nicolás Maduro que liberte os presos políticos e exaltou a procura da "verdadeira cultura democrática". O argentino fez o pedido diante de chefes de Estado do Mercosul, presentes na 49.ª cúpula do bloco na manhã desta segunda-feira, 21, em Assunção. Maduro desistiu da viagem na noite de domingo.

"Quero pedir expressamente a rápida libertação dos presos políticos da Venezuela. Não pode haver lugar para a privação de liberdade por questões ideológicas. Minha visão democrática envolve o respeito aos que pensam distinto", disse Macri.

Ele começou seu discurso de sete minutos dizendo que estava ali para conversar com franqueza e se disse otimista com o futuro do bloco. "Podemos levar o Mercosul ao século 21 se trabalharmos juntos", afirmou.

Macri, que assumiu o governo no dia 10, ressaltou que dificuldades e tensões haverá sempre. Ao mencionar os compromissos que deveriam ser assumidos para controlar uns aos outros, mencionou primeiro a diminuição da pobreza, depois o combate ao narcotráfico e, por fim, a defesa de direitos humanos.

Ele ressaltou que seu governo viu com satisfação a aceitação de Maduro com relação ao resultado da eleição do dia 6, na qual a oposição venezuelana passou a comandar o Congresso. Pediu que os opositores fossem prudentes, antes de criticar o governo de Caracas. "No século passado, o desafio eram as ditaduras. Chegou a hora de pedir um pouco mais à democracia."