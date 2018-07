Macri promete diálogo mas já critica Cristina Kirchner O prefeito de Buenos Aires, Mauricio Macri (Proposta Republicana - PRO), reeleito neste domingo para um mandato de mais quatro anos, começa a negociar seu apoio com vistas às eleições presidenciais de 23 de outubro. "Tenho o compromisso de, a partir de amanhã, começar a conversar com todos os candidatos à presidência, inclusive com a presidente (Cristina Kirchner)", que busca um segundo mandato, disse Macri em seu discurso da vitória.