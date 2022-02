Macron doará 300 milhões de euros e equipamento militar à Ucrânia; UE promete 1,2 bilhão

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou em suas redes sociais que a União Europeia (UE) prometeu uma ajuda econômica de 1,2 bilhão de euros para a Ucrânia no conflito contra a Rússia. Deste valor, 300 milhões de euros serão enviados apenas pelo país francês. Além disso, o bloco seguirá entregando equipamentos militares e apoiando a população ucraniana “neste momento de provação”.

“Houve uma escolha deliberada e consciente de lançar a guerra quando ainda podíamos negociar a paz. A UE decidiu responder com ações severas em Moscou, através das pessoas, setores de finanças, energia, transporte e vistos”, escreveu.

O político disse tratar-se de uma “ajuda econômica sem precedentes” e reforçou que as “sanções também terão como alvo Belarus, regime cúmplice desta ofensiva”.

Il y a eu un choix délibéré et conscient de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix. En Européens ce soir, nous avons décidé de répondre : — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 25, 2022

O Chefe de Estado indicou ainda que a França esperava notificar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de que continuaria a "desempenhar plenamente seu papel de garantia" enviando reforços militares para a Estônia e acelerando sua implantação na Romênia.

O posicionamento de Macron surge após conversa por telefone com o presidente russo Vladimir Putin pouco antes do anúncio da invasão na Ucrânia na manhã desta quinta-feira, 24. O presidente da França acusou o russo de "duplicidade". “Sim, ele foi dissimulado”, disse.

Na ligação, a pedido do líder ucraniano Volodmir Zelenski, o francês informou que a conversa com Putin foi "franca, direta e rápida", afirmando que a “Europa não é apenas um ‘mercado de consumidores’, mas deve ser vista como potência com 'soberania energética e de defesa'".

Invasão abala campanha presidencial

A invasão russa da Ucrânia atingiu a disputa presidencial na França, onde os candidatos se viram obrigados a adaptar sua estratégia, principalmente Macron, preso no limbo de uma campanha ainda não lançada, a um mês e meio da eleição.

Macron tinha como meta conseguir uma desescalada na crise na Ucrânia antes de confirmar sua candidatura à reeleição, razão pela qual nas últimas semanas atuou, sem sucesso, como mediador entre Putin e Zelensky.

O lançamento da ofensiva russa na madrugada de quinta-feira foi um retrocesso em seus esforços e o obrigou a se envolver ainda mais na gestão internacional da crise, deixando de lado a confirmação de sua candidatura e de sua campanha, prevista para a próxima semana.

O chefe de Estado centrista encadeou contatos com seus pares do G7, da UE e da Otan. Nesta sexta-feira, conversou com seus antecessores, o socialista François Hollande e o conservador Nicolas Sarkozy, antes de enviar uma mensagem às duas câmaras do Congresso.

A ofensiva russa é "um ponto de virada na história da Europa e do nosso país", com "consequências profundas e duradouras nas nossas vidas", alertou Macron na quinta-feira num discurso solene, ao lado de bandeiras da França, Ucrânia e União Europeia.

Ao contrário de sua tentativa de mediação entre Kiev e Moscou, criticada por seus principais rivais na eleição presidencial, o ataque russo à Ucrânia conseguiu a rejeição unânime de todos os candidatos, da extrema-direita à esquerda radical na França.

E chamou a atenção em uma campanha sem intensidade que aguarda Macron, líder nas pesquisas. O cientista político Mathieu Gallard, da Ipsos, estimou no Twitter que o "efeito da guerra na Ucrânia" é que finalmente "não há campanha ou debate substantivo" na França.

Mas a crise representa uma faca de dois gumes para o atual presidente, pois por um lado ele pode reforçar sua aura presidencial, mas ao mesmo tempo deve mostrar que pode proteger os franceses dos efeitos dessa guerra, segundo analistas.

A política internacional não costuma pesar na campanha presidencial, a menos que tenha consequências para os cidadãos. E, em um contexto em que a principal preocupação dos franceses é o poder de compra, os rivais de Macron recorrem a essa carta.

A alta dos preços dos combustíveis já incentivou o protesto social dos "coletes amarelos" que abalaram o mandato de Macron na França em 2018 e 2019 e, há meses, o governo tenta limitar a alta dos preços da energia.

"As sanções financeiras contra a Rússia criam um enorme risco de retaliação contra os produtos europeus, com os produtos agrícolas novamente em primeiro plano", alertou Christiane Lambert, presidente do principal sindicato agrícola francês FNSEA, na terça-feira./AFP