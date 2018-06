Macron participa de primeiro ato oficial em Paris ao lado de Hollande

PARIS - O presidente eleito da França, Emmanuel Macron, compareceu nesta segunda-feira, 8, em Paris junto ao líder em fim de mandato, François Hollande, em seu primeiro ato oficial, um evento para homenagear as vítimas da 2ª. Guerra, quando se completam 72 anos da vitória dos Aliados contra a Alemanha nazista.

Sob o Arco do Triunfo em Paris, Hollande recebeu Macron com um aperto de mãos. A transferência de poderes acontecerá no dia 14 de maio.

Ambos escutaram solenemente a "Marselhesa", o hino da França, e o "Chant des Partisans", canção emblemática da Resistência francesa contra a ocupação da Alemanha nazista.

Em seguida, Hollande e Macron depositaram uma coroa de flores no túmulo de um soldado, em homenagem aos milhões que perderam a vida na 1ª. (1914-1918) e na 2.ª Guerra (1939-1945). Logo depois, os dois políticos cumprimentaram um grupo de veteranos que estavam sob o Arco do Triunfo.

Macron, que aos 39 anos será o presidente mais jovem da Quinta República francesa, venceu a ultradireitista Marine Le Pen com dois terços dos votos, em uma eleição com uma alta abstenção e com uma elevada porcentagem de votos brancos e nulos. / EFE