PARIS - O governo da França anunciou nesta quarta-feira, 11, que manterá sua controvertida reforma da previdência, apesar de sete dias de greve nos transportes públicos e dois dias de protestos nacionais, mas ofereceu algumas concessões aos manifestantes.

Para Entender O sistema de Previdência social igual para todos proposto por Macron Reforma é a mais audaciosa da agenda social do presidente francês para este ano e busca extinguir as distorções que beneficiam vários setores; em contrapartida, não haverá aumento da idade de aposentadoria, hoje fixada em 62 anos

A reforma não será aplicada aos franceses nascidos antes de 1975, afirmou o primeiro-ministro Edouard Philippe, em um discurso muito esperado no qual revelou o conteúdo integral da reforma, prometida pelo presidente Emmanuel Macron durante a campanha presidencial.

Para acalmar a fúria nas ruas, Philippe também se comprometeu a fazer uma "transição progressiva e sem brutalidade" para a criação de um "sistema universal de aposentadoria", que acabará com o atual - composto por 42 regimes diferentes, dependendo da profissão.

"O sistema será o mesmo para todos, sem exceção", disse o primeiro-ministro em tom firme, recusando-se a retirar o texto, conforme exigido pelos sindicatos nesta semana de protestos e greve por temerem uma precarização das aposentadorias.

O governo também prometeu que, com o novo sistema, todos os aposentados receberão um valor mínimo de € 1 mil (pouco mais de R$ 4,5 mil) ao mês, desde que os anos necessários de trabalho e contribuições sejam cumpridos.

E, embora tenha prometido manter a idade mínima para aposentadoria legal em 62 anos, ele acrescentou que a reforma "incentivará o trabalho por mais tempo, como já é o caso em outros países". Assim, seria estabelecida uma "idade de equilíbrio" de 64 anos que entraria em vigor em 2027.

O premiê afirmou que as garantias que o governo francês deu nesta quarta sobre a reforma previdenciária justificam o fim da greve e as manifestações que abalam o país há uma semana.

"Parece-me que as garantias que demos aos setores mais preocupados da população justificam a retomada do diálogo e que a greve que penaliza milhões de franceses seja interrompida", afirmou Philippe em seu discurso.

No entanto, tudo sugere que as mobilizações continuarão, dada a reação dos sindicatos a essas medidas governamentais.

Para Entender 2019, o ano de todos os protestos Gatilho para mobilizações pode ser relativamente abstrato, como a lei das extradições em Hong Kong, ou mais pragmático, como o aumento do preço do metrô em Santiago e a reforma da previdência na França

O principal sindicato da SNCF, a companhia francesa de trens, pediu que a "greve seja reforçada" e todos os demais sindicatos convocaram uma grande mobilização em 17 de dezembro em Paris.

"O governo quer individualizar o sistema de pensões (...) todos trabalharão mais, isso é inaceitável", disse Philippe Martinez, secretário-geral do sindicato CGT, um dos principais do país.

De acordo com a imprensa francesa, a transição para um sistema universal com base em pontos para aqueles que já trabalham pode ser adiada até 2035. A rádio France Inter noticiou que o sistema afetará jovens que entrem no mercado de trabalho a partir de 1º de janeiro de 2022. / AFP e REUTERS