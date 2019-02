Macron questiona possibilidade de novas negociações da União Europeia sobre Brexit

LONDRES - Após a votação histórica na Câmara dos Comuns do Reino Unido rejeitar o plano da premiê Theresa May para o Brexit, o presidente francês Emamanuel Macron apontou dúvidas sobre a possibilidade da União Europeia voltar à mesa de negociações com o governo britânico.

"Realmente não acredito [em novas negociações] pois já fomos o mais longe possível", afirmou Macron a jornalistas no início da noite de terça, 15. Segundo ele, os parlamentares britânicos devem "resolver a situação por conta própria" e lhes desejou "boa sorte" para encontrar uma solução para o divórcio, previsto para 29 de março.

Macron é um forte defensor do bloco europeu e pressiona Bruxelas a manter uma posição dura e unificada sobre o Brexit, em parte para evitar que os demais países-membros da União Europeia adotem posturas semelhantes a Londres. Novas rodadas de negociações com o Reino Unido poderiam impactar as eleições para o Parlamento Europeu, previstas para maio.

Se o Brexit ocorrer em março, o pleito será o primeiro sem a participação de eleitores e candidatos do Reino Unido desde a década de 1970. /ASSOCIATED PRESS